Camera legt vast hoe man woonwagen in Zoetermeer in brand steekt

Maar de politie is wel op zoek naar de man die de woning in brand zette. Hij is vastgelegd op de bewakingscamera van de bewoner. Daarop is te zien hoe de dader rond tien over drie 's nachts de brand sticht bij de schuur van de woonwagen. De beelden worden vanavond in het opsporingsprogramma Team West getoond. De politie hoopt in contact te komen met mensen die meer informatie hebben.