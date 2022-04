Cel en tbs voor verkrachter die drie keer kort achter elkaar toesloeg in hartje Zoetermeer

Doelman Dani (18) stond al oog in oog met Ronaldo: ‘Hem ontmoeten was toch wel een dingetje’

De carrière van Dani van den Heuvel (18) uit Delft heeft een flinke loop genomen. De jonge doelman kwam de afgelopen maanden in de meest imposante stadions van de Premier League en droomt als derde keeper van Leeds United stiekem van zijn debuut. ,,Ik heb Cristiano Ronaldo al een boks gegeven, dat was best wel een dingetje.”

9 april