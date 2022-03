Charlie Aptroot doet het nóg een keer, nu waarnemend burgemeester in Hoeksche Waard

Zoetermeerder Aptroot (71) is inmiddels gepokt en gemazeld als waarnemend burgemeester. Hij was waarnemer in Wassenaar, Voorschoten en Hilversum. Vorig jaar verving hij daar de zieke Pieter Broertjes .

Het vertrek van de Hoeksche burgemeester Bram Hemmen is vrij plotseling. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, reageerde snel en benoemt Aptroot per 11 maart tot waarnemend burgemeester van de fusiegemeente onder de rook van Rotterdam. De verwachting is dat dit zeker voor een jaar is.