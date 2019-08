Charlie Aptroot ook op vakantie bereikbaar: ‘Zoetermeer is ook op het Friese water nooit ver weg’

Cliënten thuiszor­gor­ga­ni­sa­tie Zeker in de Zorg lopen risico door ‘tekort schieten organisa­tie’

7:03 Zeker in de Zorg, een in Delft gevestigde thuiszorgorganisatie die ook in Zoetermeer actief is, schiet ernstig en structureel tekort in haar taken, waardoor er grote risico’s bestaan voor cliënten.