Charlie Aptroot tóch nog even burgemeester: waarnemer in Voorschoten

Operatie

Aptroot vervangt in Voorschoten Pauline Bouvy-Koene, die na een operatie voor onbepaalde tijd uit de roulatie is. Volgens Smit moest hij 'snel schakelen’ om een vervanger voor haar te vinden. Aptroot past prima, vinden hij en de gemeenteraad van Voorschoten. ‘Als oud-wethouder en oud-waarnemend burgemeester van Wassenaar is hij goed bekend in de regio en met de werkorganisatie Duivenvoorde waarin de gemeenten Voorschoten en Wassenaar samenwerken.’

Aptroot maakte midden in de coronacrisis plaats voor een waarnemend burgemeester in Zoetermeer, wat bij velen de vraag opriep of hij niet wat langer kon blijven. Smit gaat daar nadrukkelijk op in in zijn persbericht over de waarnemend burgemeester van Voorschoten. ‘Op dat moment was in overleg met de gemeenteraad van Zoetermeer reeds gekozen voor Jan Pieter Lokker als waarnemer. Ik ben Charlie Aptroot erkentelijk dat hij op korte termijn beschikbaar is om Voorschoten in deze bewogen tijden dienstbaar te zijn.’