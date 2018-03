Chocola, ijs en koffie in nieuwe zaken in Zoetermeer, Delft en Leidschendam

Het nieuwe ‘zusje’, zoals René Bogaart de zaak noemt, staat vlak naast zijn succesvolle restaurant Pavarotti op het Stadhuisplein in Zoetermeer. In mei wordt een vestiging geopend in het oude stationsgebouw in Delft en in augustus is winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam aan de beurt. Klanten kunnen hier terecht voor ijsjes, chocolade en koffie.



,,In Leidsenhage kun je straks, net zoals bij het restaurant Pavarotti, letterlijk een kijkje in de keuken nemen en zien hoe het ijs wordt gemaakt. De locatie in Zoetermeer is daar iets te klein voor, maar het is wel enorm leuk geworden. Een roze winkel, tot de nok toe gevuld met allerlei lekkere dingen”, vertelt Bogaart trots.



Bogaart houdt de prijzen bewust laag. In het restaurant worden al enige tijd pizza’s en pasta’s geserveerd die niet duurder zijn dan 10 euro. ,,Ik geloof in de leus ‘massa maakt kassa’, zo onderscheiden we ons. Je kunt beter veel verkopen tegen een kleine marge dan weinig voor veel geld”, vertelt de horecatycoon, die ook eigenaar is van restaurants Gina en Volle Maan in Leidsenhage.