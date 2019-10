Christenen protesteren tegen Halloween Walk tijdens optocht

Al die duistere praktijken zijn tegen het zere been van de fractie van ChristenUnie-SGP. Commissielid Lennert Hut kondigt in een blog op de fractiewebsite aan dat hij en medestanders vrijdagavond in actie komen. Ook de evangelische stichting Naar House meldt zich dan in het Stadshart.

Occult

In zijn column zet Hut zijn grieven als christen tegen Halloween uiteen. Hij zegt zich vorig jaar te zijn ‘wild geschrokken’ over wat hij tijdens de Halloween Walk in het openbaar in het Stadshart zag. ‘Vrouwen met nagemaakte, uitgerukte ongeboren kinderen liepen er rond, liters bloed op de ene plek en op een andere plek werd een occult ritueel opgevoerd. Tussendoor liepen moeders verkleed als heks met bloed uit de mond en zwarte kringen rond haar ogen. Met de kinderen ernaast, soms nog in kinderwagen’ schrijft hij met afschuw. ‘Wij zijn verbaasd waar mensen zichzelf, en hun kinderen, aan blootstelden. Als het dan zo nodig moet, doe dat op een besloten locatie.’

Lichte kant

,,We hebben de pest aan Hallo­ween, maar we willen het feestje niet verpesten’’, licht Hut toe. Hij en zijn medestanders zijn van plan om zich in witte kleren te hullen en langs de route in gesprek te gaan met bezoekers van de Walk. ,,We willen door onze witte kleren nieuwsgierigheid opwekken en in een gesprek de occulte en duistere kant van het feest benoemen. We laten een tegengeluid horen.”