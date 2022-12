Circusliefhebbers opgelet: Bolalou bouwt tent op aan Boerhaavelaan

‘De naam Bolalou werd geboren uit de drie border collies. De namen van de drie luiden BOris, LAdy en LOUlou. Het kon haast niet anders dan het circus te vernoemen naar deze drie trouwe viervoeters. Naast de vele ervaringen in het circus en de sterke ondernemerskwaliteiten van Steffie wordt het circus gemaakt uit liefde. Liefde voor het vak, de dieren, en het publiek’, is te lezen op de website van het circus.

Het vernieuwde circusprogramma van Bolalou dat op verschillende plekken in het land is te zien, wordt gevormd door clowns, acrobaten, en verschillende dieren. Er is voor ieder wat wils.

Sommige dagen twee voorstellingen

Het circusprogramma duurt ongeveer anderhalf uur en wordt onderbroken door een pauze. Op sommige dagen is de voorstelling twee keer te zien. De productie is geschikt voor alle leeftijden. Tickets die in prijs variëren van 20 euro tot 27,50 euro, kunnen worden gereserveerd via deze website. Kinderen tot 2 jaar mogen gratis naar binnen, mits zij op de schoot van een volwassene zitten.