Club Cobra twaalf maanden dicht vanwege beschieting

Twee weken geleden werd een handgranaat aangetroffen voor Club Magnum en El Sultana, dat erboven zit. Vanwege de vele geweldsincidenten van de afgelopen tijd heeft Aptroot bovendien besloten dat Club Cobra en El Sultana, als ze weer open zijn, uiterlijk om 01.00 uur ‘s nachts dicht moeten.

Club Cobra werd dinsdagavond beschoten met een machinegeweer. De politie kreeg om 23.30 uur een melding dat er harde knallen waren gehoord. Volgens de gemeente zijn de kogels vanaf de Engelandlaan over de rails van de Randstadrail en de openbare weg richting de club gevuurd. ,,Reizigers in de Randstadrail en gebruikers van de openbare weg hadden het slachtoffer kunnen worden. Ik beschouw dit als een ernstig geweldsincident”, aldus Aptroot. Reden om ook El Sultana langer gesloten te houden is dat de burgemeester nog geen veiligheidsplan van de eigenaar heeft ontvangen, zoals was afgesproken.

Kogelhulzen

Begin januari was Club Cobra al twee weken gesloten na een eerdere beschieting op 28 december. In de deuren van de club zaten kogelinslagen en de politie vond kogelhulzen op straat. Niemand raakte gewond bij de schietpartij en de club was op dat moment gesloten.

Ook Club Magnum in het Van Tuyllpark heeft regelmatig te maken met geweldsincidenten. In september vorig jaar beschoten onbekenden het pand met een automatisch wapen. De recherche trof toen tien kogelgaten in de gevel van het pand aan. Naar aanleiding van de schietpartij moest de zaak van burgemeester Charlie Aptroot een maand dicht. Nadat de tent begin oktober weer open mocht, was het een maand later weer raak. Onbekenden legden toen een handgranaat voor de deur. Het gevolg daarvan was dat de burgemeester besloot dat de club een halfjaar dicht moest.