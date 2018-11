Club Magnum strijdbaar na vondst granaat: ‘Wij buigen niet’

Volgens bedrijfsleider Anil Islam van Club Magnum is er een granaat voor de deur van zijn nachtclub gelegd. De club was dicht en hij werd door de politie op de hoogte gebracht. ,,Zo'n granaat is een klein ding, dat valt niet eens op. Mogelijk hebben de daders zelf de politie gewaarschuwd”, zegt Islam. ,,Er zijn blijkbaar mensen die niet willen dat wij in de drukke decembermaand geld verdienen”, denkt Islam. Hij vermoedt dat concurrenten willen dat zijn zaak opnieuw wordt gesloten na de vondst van het explosief. ,,Ik vind dit laf. Tegen dit soort acties ben je machteloos. Ik hoop dat dit geen nadelig effect heeft voor ons. Dit mag nog zo intimiderend zijn, wij zullen niet buigen. Ik zie het als een bevestiging dat wij goed bezig zijn.”

Aanslag

Uiteindelijk verscherpte Club Magnum zijn veiligheidsplan. De afgelopen weekenden was de club weer open. ,,We hebben ons aan het veiligheidsplan gehouden, maar als iemand buiten de openingstijden om iets doet. We hebben wel beveiliging en er hangen ook camera's. We hebben de beelden aan de recherche overgedragen. We hopen dat wie dit op zijn geweten heeft, snel wordt gepakt.”