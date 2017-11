‘Club Malie is juist tégen drugs’

Bij een nachtelijke inval in Club Malie (voorheen Maliehuisje) vond de politie twee weken geleden verdovende middelen. Op last van de gemeente is de zaak nu drie maanden gesloten. ,,Heel vervelend: we zijn juist zo hard bezig drugs tegen te gaan”, verzucht Michael Messemaker, eigenaar van de club die hij een jaar geleden samen met realitymanager Jake Hampel opende. Laatstgenoemde stapte er wegens drukte rond andere werkzaamheden na zes weken alweer uit.

Messemaker: ,,We fouilleren bezoekers bij de deur en weigeren iemand zodra we vermoeden dat hij of zij iets heeft gebruikt. Ook houden we streng toezicht in de zaak.” De horecaondernemer denkt dat de gemeente het op zijn club heeft voorzien, omdat in het Maliehuisje vroeger vaker met drugs te maken kreeg. ,,Waarom doen ze juist bij ons een inval? In iedere horecazaak die je ’s nachts doorzoekt, vind je iets.”