Coronatestlocatie in Zoetermeer gaat maandag open

De GGD Haaglanden opent komende maandag een nieuwe testlocatie op het parkeerterrein aan de Denemarkenlaan in Zoetermeer. In totaal beschikt GGD Haaglanden dan over zeven testlocaties om inwoners op corona te testen.

,,De locatie is gekozen vanwege de centrale ligging. De plek is goed bereikbaar voor auto’s, voetgangers en fietsers”, laat de GGD vandaag weten. Daarnaast wil de GGD de reisafstand voor een test zo klein mogelijk houden voor de inwoners van de negen gemeenten in de regio Haaglanden. ,,Het is mogelijk om deze nieuwe testlocatie te openen nu er extra laboratoriumcapaciteit bij is gekomen.”

De testlocatie is vanaf maandag elke dag tussen 08.30 uur tot 16.30 uur open. ,,Afhankelijk van de vraag van inwoners naar testen, kan GGD Haaglanden besluiten om ook in het weekend open te gaan.”

900 personen

Het doel is om op termijn 800 à 900 personen per dag te testen op de Denemarkenlaan. ,,Hiermee is de locatie qua grootte vergelijkbaar met de testlocaties in Nootdorp en bij HMC Bronovo.”

De locatie in Zoetermeer is één van de zeven testlocaties in regio Haaglanden. De andere locaties liggen in Den Haag centrum, bij ziekenhuis Bronovo in Den Haag, in Leidschendam, in Naaldwijk, in Nootdorp en in Delft.

