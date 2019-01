Crowdfunding voor judoka Bob (9): ‘Hij heeft open rug, maar wil per se naar de Paralympics’

Geboren met een open ruggetje heeft Bob Lausberg geen gevoel in zijn voeten en een deel van zijn onderbenen en kan daardoor niet lang staan of lopen. Toch speelt hij al bijna vier jaar judo, op zijn knieën, en gaat alle gehandicaptentoernooien in Nederland en België af. ,,Meestal eindig ik bij de eerste drie’’, zegt de Zoetermeerse judoka trots.



In vier jaar tijd heeft Bob al aan 26 toernooien meegedaan, vertelt zijn moeder. ,,Ik rij me rot’’, zegt ze lachend. Maar ze heeft het graag voor haar zoon over. Ze denkt dat als hij zo lang mogelijk sport hij langer uit de rolstoel blijft. ,,De verwachting is dat hij over een paar jaar rolstoelgebonden wordt omdat zijn benen te zwak worden. Met de judo bouwt hij kracht op.’’ Daarnaast ziet ze het zelfvertrouwen van haar kind groeien. ,,Hij is er goed in en ik ben blij dat hij ook een keer iemand kan zijn die een prijs wint.’’



Nu Bob oud genoeg is om ook mee te mogen doen aan toernooien in andere landen kan hij niet wachten. Met gedecideerde stem en een uitgesproken wil vertelt hij hoe hij in Nederland en België ‘redelijk vaak’ dezelfde tegenstanders tegenkomt. ,,En ik wil graag leren hoe het is om met andere tegenstanders te vechten, zodat ik later als ik groot ben op de Paraympics kan spelen. Dat staat op mijn bucket list.’’