Crowdfunding voor MS-patiënt Ramon Vlemmix omdat behandeling in Nederland niet meer kan

'Vlak voor onze bruiloft in 2016 kreeg ik de eerste klachten van hoofdpijnen en tintelingen in mijn arm'', vertelt Ramon Vlemmix over hoe het drie jaar geleden begon. ,,Maar na wat tests en een CT-scan was er geen teken dat er iets ernstig mis was. We konden dus enigszins gerust op huwelijksreis. Enkele weken na terugkomst merkte ik dat ik minder zag met mijn linkeroog en achter mijn oog had ik ook hevige pijn. De klachten werden steeds erger. Ik kreeg opnieuw verschillende onderzoeken en uiteindelijk toch de uitslag: MS.''