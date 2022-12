Daar gaat de Mandelabrug! Wethouder vindt het spannend: ‘Moesten dit snel voor elkaar hebben’

De A12 gaat even dicht en een deel geelblauw verdwijnt helemaal: vijf vragen over de Mandelab­rug

In noodvaart werken gemeente en aannemers om de Mandelabrug veilig te maken. Het spectaculairste moment is deze week: een brugdeel rijdt op 160 wielen over de A12. Zes vragen over de veel besproken brug.

27 december