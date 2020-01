Dankzij nieuwe test zijn bijwerkingen van medicijnen voortaan verleden tijd

Column ‘We staan als een stel zombies in de rij, met dezelfde frustratie, dezelfde woede’

6:11 Hier stond mijn wieg en hier ligt mijn graf. Tussendoor hoef ik maar twee dingen te doen: belasting betalen en in de file staan. Dat laatste lukt gelukkig vrij makkelijk in de hofstad. Andermaal staan we in de top 3 van ergste filesteden van het land.