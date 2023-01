Dankzij Sham voetballen honderden Surinaamse kinderen in het tenue van deze club

column ‘Ik heb thuis een karkas op de bank zitten waar ik voor de rest van m’n leven van ken vreten’

De verrekijkers komen tevoorschijn. Evenals de blikjes Spa Geel. De stamgasten van koffiehuis de Koning bevinden zich op deze zonnige zondag in januari bij de Noorderpier, in Hoek van Holland. Hier is een gestreepte dolfijn gespot. Een walvis waart ook rond in de kustwateren. Alle reden voor een uitje - met haring.

9 januari