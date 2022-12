Da’s even wennen: flinke hobbel als je over de ‘cabrio’- Mandelabrug loopt of fietst

Ongeluk in tunnel zorgt voor drukte richting Mall of the Nether­lands, tunnel weer open voor verkeer

Door een aanrijding met meerdere auto's in de Sijtwendetunnel is deze omstreeks 12.15 uur tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer richting Leidschendam en de Mall of the Netherlands. Er wordt grote drukte verwacht op tweede kerstdag bij de Mall, waarvoor het verkeer even moest omrijden. Om 13.00 is de tunnel weer vrijgegeven.

26 december