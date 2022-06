De beste grote fietsgemeente van Nederland grijpt nèt naast eretitel Fietsstad 2022

Dit gat in de dijk bij Stompwijk houdt Zoetermeer en Groene Hart droog bij hevige wolkbreu­ken

Eerst wat druppels, dan glibberen waterplanten over de zich openende stuw en uiteindelijk volgt er een snel aanzwellende stroom bruin water. Dat kolkt met tien kuub per seconde uit een gat in de dijk bij Stompwijk richting Nieuwe Driemanspolder. Precies zoals de bedoeling is.

