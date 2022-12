De eerste Zoetermeerse whisky komt op de markt: ‘Ik kan niet wachten’

Onze Professoren Robots moeten het gevaarlijk­ste werk overnemen: ‘Robotleven is minder waard dan een mens’

In 2017 zag Anahita Jamshidnejad op televisie een winkel- en kantoorgebouw in Teheran instorten, waar net dertig brandweermannen in waren gegaan. Dat was voor haar het moment om onderzoek te gaan doen naar de inzet van robots bij branden in grote panden. Ze wil de robots daarvoor ook empathisch maken.

6 december