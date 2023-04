De Kroatische Dora the Explorer woont gewoon in Zoetermeer

indebuurt.nl Krijgen we nog lenteweer in Zoetermeer? Dit is de weersver­wach­ting voor april

April doet wat het wil in Zoetermeer: deze spreuk is precies van toepassing op de komende maand. Want in april kan het nog vriezen, maar kunnen Zoetermeerders zich ook verbranden door de zon. Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline.nl vertelt over de weersverwachting van april.