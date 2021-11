De laatste keer voor hét kersthuis van Zoetermeer? ‘Nooit verwacht dat het zo bekend zou worden’

Van mijlenver is hét kersthuis aan het Slotermeer in Oosterheem te zien. Voorbijgangers kunnen het huis niet missen, bij de rotonde vlakbij de McDonald’s. ,,Wij hadden nooit verwacht dat het zo bekend zou worden”, zegt Maurice Pronk. ,,We doen het puur voor onszelf, omdat we het zo leuk vinden staan. Maar we krijgen er zóveel reacties op. Mensen staan ernaar te kijken, maken foto’s of maken een praatje. Soms vinden we een briefje in de bus waarin mensen ons bedanken omdat hun kinderen het zo mooi vinden. Dat is hartstikke leuk om te horen.”