De N470 dicht bij Pijnacker en Delft: dit betekent het voor Zoetermeerders

indebuurt.nl 6 x dit doe je in Den Haag dit weekend (8 - 10 sep)

Dit weekend tikken de temperaturen in Den Haag nog steeds de dertig graden aan. Ga jij met een kleedje naar het strand of beleef jij een activiteit in de stad? Het Westbroekpark wordt dit weekend omgetoverd tot een foodtruckfestival en er openen veel monumenten de deuren tijdens de Open Monumentendagen. Bekijk hieronder alle weekendtips.