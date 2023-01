De nieuwe ster van Zoetermeer? De pas 14-jarige Sil breekt door als zanger, danser en acteur

Lieve Rachel Toy’s, Zero en Pepper & Salt, dát waren pas zaken

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij in de rubriek over bekende dancings van vijftig jaar geleden, en over de eerste échte brief die hij van Rachel kreeg.

30 december