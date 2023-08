De opkomst en val van Dutch Water Dreams: wat is er gebeurd met de spectaculaire wildwaterbaan?

3758 lachgas­fles­sen met straatwaar­de van 124.000 euro gevonden in woonwijk na anonieme melding

Voor de tweede keer in korte tijd was het raak in de Meesterstraat in Nootdorp, waar agenten afgelopen donderdag opnieuw lachgasflessen aantroffen. Dit keer ging het om maar liefst 3758 stuks, met een straatwaarde van 124.000 euro. De politie kwam de flessen op het spoor na een anonieme melding.