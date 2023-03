De provincie, wat heb ik als Zoetermeerder daar nou aan?

Kantoren Den Haag die niet aan wet voldoen blijven gewoon open: ‘Geen sluiting maar boetes’

Kantoorpanden moeten vanaf 1 januari dit jaar energielabel C hebben. Dat is een wettelijke plicht. Maar de gemeente Den Haag verwacht dat pas eind 2025 bijna alle kantoren aan deze wettelijke verplichting zullen voldoen. Sluiting van kantoren is in principe geen optie, antwoordt het gemeentebestuur op vragen van D66.