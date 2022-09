De Tandartsbus vult gaatjes bij honderden kinderen: ‘Bang voor de tandarts? Dat is niet meer nodig’

Vooral in de coronatijd lieten mensen steken vallen in de verzorging van hun mondhygiëne, merkten de tandartsen van Stichting Jeugdtandverzorging Zoetermeer. Dat was tijdens en vlak ná de pieken in de pandemie in elke Zoetermeerse wijk te bespeuren, vertelt directeur Sabine Westeijn. ,,Het ritme ging eruit bij mensen”, weet Westeijn. ,,Ouders zien vaak toch het belang van goed poetsen niet in. Het trekt nu na corona weer een beetje bij: het gaat iets beter met de tanden van de kids die we behandelen.”