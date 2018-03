Debuut 12-jarige tafeltennisser in eredivisie

Het talent speelde voor het eerst op het hoogste niveau in Nederland in de wedstrijd tegen TTV Scyedam en is daarmee de jongste debutant in de eredivisie bij de mannen. Landskampioen Taverzo won het duel met 5-1.



Camara maakte zijn officiële debuut in de partij tegen Thomas Baart. In die wedstrijd moest hij nog in de vijfde game buigen voor zijn tegenstander. Nadat zijn iets oudere ploeggenoten Jakub Folwarski (21) en Kalinikos Kreanga (46) hun partijen hadden gewonnen, nam Camara de laatste partij voor zijn rekening. In drie games versloeg het talent van Taverzo zijn tegenstander Emanuel Martins Ferreira.