Deelscooters maken zich op voor zomerseizoen: nu ook crossen door Zoetermeer

Van wieg tot graf Nadat hij zag hoe zijn broer per ongeluk werd doodgescho­ten, begon Bart (91) met stotteren

10 mei Hij was hoofd van het constructiebureau van Shell in Rijswijk toen hij de tuinman van Te Werve leerde kennen. Er ontstond een vereniging en een bijzondere vriendschap. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Bart Tent (6 februari 1930 - 20 maart 2021).