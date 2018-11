Dek boven A12 moet van z'n plek

Video Zoetermeer­se dansgroep blaast ouderwetse cancan nieuw leven in

10:40 De Zoetermeerse Esther van Oostveen-Smit blaast de cancan nieuw leven in. Haar dansgroep heeft in een korte periode er alweer vijf leden bij en heel opvallend, eindelijk ook weer eens mannen. Vooral in Duitsland zijn de Can Can Girls Zoetermeer, en nu dus ook boys, populair.