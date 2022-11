Demonstreren in Stadshart mag niet meer op vrijdag, zaterdag en zondag

Een dag na Sinter­klaas­in­tocht slaat noodlot toe voor agente Kim (33): ‘Ze stond nog volop in het leven’

Zaterdag liep Kim Minnee (33) nog mee met de Sinterklaasintocht in Zoetermeer, zondagochtend werd haar levenloze lichaam gevonden in het water in Zoeterwoude. Bij de politie in Zoetermeer hangt de vlag halfstok. Collega’s rouwen om het verlies van de zo geliefde wijkagente.

22 november