Desh brengt Zoetermeerders en Zambianen samen: ‘Ze denken dat alle Afrikanen arm zijn’

Vrees voor 220 meter hoge windmolens in de achtertuin: ‘We wisten van niets’

Windmolens tot wel 220 meter hoog in de achtertuin. Het kan je kennelijk zomaar overkomen. In Zoetermeer vrezen ze voor de komst van deze joekels. De provincie stelt dat er voldoende ruimte is voor windmolens met een tiphoogte tot wel 220 meter hoog. ‘Windenergie hoort erbij, maar op de Noordzee is genoeg ruimte. Niet bij mensen in de achtertuin.’