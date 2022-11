Deur op een kier naar eigen Zoetermeerse starterslening

Wapenbezit onder tieners stijgt, ook in Den Haag waar het dit jaar maar liefst 12 keer raak was

Het wapenbezit onder jongeren neemt toe, zo ook in de regio Den Haag. Er waren dit jaar tot nu toe al meer steekincidenten met tieners dan in heel 2021. In de provincie Zuid-Holland waren de afgelopen twee jaar de meeste steekpartijen, 39 in totaal. Vooral in Den Haag (twaalf) en Rotterdam (elf) was het vaak raak.

7 november