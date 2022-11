Deze baan is goed voor het milieu én voor je lichaam

column Amvest is mijn vriend: zij verlost ons van een me­ga-steenpuist in de stad

Bij The Mall of the Netherlands staat nog geen jaar na de opening al ieder weekend een file. Iemand de laatste tien jaar nog iets gehoord over de Megastores? Het gebouw wordt al jaren gebruikt door Defensie als oefengebied: je kan er een kanon afschieten.

8 november