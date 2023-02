Deze ‘excellente’ school in Zoetermeer is té gewild: ‘Hebben alleen plek voor broertjes en zusjes’

ADO Den Haag verslaat NAC Breda en blijft voor zevende keer op rij ongeslagen, Verheydt krijgt rood

ADO Den Haag heeft de ongeslagen reeks opnieuw verlengd. De ploeg van Dick Advocaat boekte een 2-1 zege op NAC Breda en deed daarmee goede zaken in strijd om een plek in de play-offs. Thomas Verheydt greep de positieve en negatieve hoofdrol in Den Haag.

3 februari