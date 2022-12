Deze week valt beslissing over Mandelabrug: klemmen of verder uit elkaar halen?

De kap gaat sowieso van de brug af, maakte de gemeente vorige week al bekend. Het is nu spannend of het brugdek ook eraf moet. Als dat het geval is, en die kans is erg groot, zal Zoetermeer een noodoplossing moeten vinden om het station bereikbaar te maken en voor de oversteek van fietsers en wandelaars over de A12.

Het brugdek is 2 december gesloten nadat was ontdekt dat de Mandelabrug door scheuren in het beton niet meer veilig was. Nu onderzoekt de gemeente hoe de kap er voorzichtig af kan, en of de beschadigde liggers er ook af moeten. Als die ondersteund kunnen worden, biedt dat de kans om de brug net een tijdelijk dek voorlopig weer veilig te gebruiken.

Een mogelijkheid is om de gescheurde delen te ontlasten door er grote metalen constructies om te klemmen. De vraag is of daar tijd voor is. De brug moet van Rijkswaterstaat voor 1 januari veilig zijn. In de winter is door de kou het risico het grootst dat de scheuren erger worden.

Naar verwachting neemt het stadsbestuur een dezer dagen een besluit.

Volledig scherm Met grote stalen klemmen is het brugdek van de Mandelabrug wellicht nog even te redden, maar is er tijd genoeg om het te maken? Dit voorstel komt van ingenieursbureau Wagemaker. © gemeente Zoetermeer / Wagemaker

