Deze Zoetermeerse festivals kun je in de maand juni bezoeken

Leids museum mag van Egypte niet meer graven in dodenstad vanwege tentoon­stel­ling

Wetenschappers van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden mogen van de Egyptische oudheidkundige dienst geen opgravingen meer doen in de bekende Egyptische necropolis Sakkara. De Egyptenaren besloten tot de boycot omdat ze al langere tijd boos zijn over de tentoonstelling Kemet, Egypte in hiphop, jazz, soul & funk.