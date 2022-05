DHL bezorgt pakketten voortaan sneller en droger in Zoetermeer en dat doen ze zo!

Controles bij mensen die zelf vluchtelin­gen opvangen: ‘Krijg het idee dat ik een misdadiger ben’

Westlanders die Oekraïense vluchtelingen opvangen krijgen handhavers aan de deur om te checken of er geen sprake is van onveilige huisvesting, uitbuiting of overbewoning. De actie schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat.

24 mei