Diantha eerste patiënt nieuwe Orthopedisch Centrum

De Haagse stond anderhalf jaar op de wachtlijst om geopereerd te worden aan haar schouder. Orthopeed Max Hoelen ontving haar. ,,Het was gelukkig prima te doen met het openbaar vervoer", zegt Brandse. ,,We waren er binnen een half uur met de tram, die hier vlakbij stopt."

Het Orthopedisch Centrum is het grootste in z'n soort in Nederland en verleent zorg voor alle gewrichten. Er werken twintig orthopeden en een sportarts, die verbonden zijn aan de drie ziekenhuizen die dit centrum gezamenlijk hebben opgezet. Het RHOC is berekend op 70.000 patiënten per jaar. Alle zorg van het naastgelegen ziekenhuis is er beschikbaar.