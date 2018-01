Dik miljoen geëist voor uitstoot giftige stof in Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer moet volgens het OM als falende toezichthouder 80.000 euro betalen. Zowel het bedrijf als twee toenmalige directeuren en de gemeente Zoetermeer stonden vandaag terecht. Het kankerverwekkende ethyleenoxide kwam tussen 2004 en 2009 in hoge concentraties in de lucht door een, bij de verantwoordelijken bekend, defect aan de naverbrander bij het bedrijf.



Hierdoor verliet de ethyleenoxide jarenlang onbewerkt via een calamiteitenpijp het bedrijf. De naverbrander had de concentratie met 99,9 procent moeten reduceren.



De situatie leidde destijds tot veel beroering in Zoetermeer, waar Sterigenics midden in een woonwijk was gevestigd. Omdat de gemeente op de hoogte was van de schadelijke concentraties die Sterigenics uitstootte en niets deed, moest in 2010 de verantwoordelijke milieuwethouder Frank Speel aftreden.



Tijdens de zitting verwees ook een van de verdachte directeuren naar de passieve houding van de gemeente, toen de rechtbank vroeg waarom het bedrijf jarenlang niets aan de situatie deed.