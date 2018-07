Dikke pluim voor de snelle bediening

Ophef over Israëli­sche roots busbedrijf EBS

12:50 In de gemeenteraden van Rotterdam en Zoetermeer is ophef ontstaan over de Israëlische roots van busmaatschappij EBS dat het openbaar vervoer gaat verzorgen in Haaglanden en Voorne-Putten. Het moederbedrijf Egged zou op een zwarte lijst staan van de VN, omdat het Palestijnen zou weigeren als passagier.