Dineren tussen de kippen

Broodjes

Wat er voornamelijk geserveerd gaat worden, weet het stel al. ,,Het wordt een pannenkoekenrestaurant. En 's middags kunnen mensen allerlei lekkere broodjes bestellen van de uitgebreide lunchkaart. We zijn van plan om tot half negen 's avonds open te blijven", vertelt Anneke van Leeuwen.



Ze is geen onbekende in de horeca. Op dit moment runt ze samen met haar man het restaurant Tot Zo! in winkelcentrum Oosterheem. Hun kinderen, een dochter van 27 jaar en een zoon van 23 jaar, helpen regelmatig mee. ,,Daarvoor hebben we ook nog twintig jaar lang het restaurant De Verleiding gedraaid in het Stadshart."



Al die jaren heeft het stel aandacht geschonken aan jongeren met een beperking. Ook in het nieuwe restaurant krijgt deze doelgroep de kans om 'klaargestoomd te worden voor de maatschappij'. ,,We werken met jongeren die een beperking hebben die niet direct opvalt. Zoals bijvoorbeeld autisme. Ze worden één op één begeleid door een jobcoach die regelmatig met hen gaat zitten om de week door te nemen. In een jaar tijd leren ze hierdoor hoe het is om in de horeca te werken. Daarna proberen we ze zo goed mogelijk door te laten stromen naar een andere baan, bijvoorbeeld bij La Place of de McDonald's", vertelt Anneke.



,,Werken in het restaurant is een leerproces voor ze. Je merkt bovendien dat de jongeren er heel blij van worden. Daar word je zelf als ondernemer natuurlijk ook weer blij van."