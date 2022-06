Dit gaan deze zes nieuwe wethouders doen de komende vier jaar

Melding van verdacht persoon leidt tot aanhouding: man moet nog straf van 60 dagen uitzitten

De politie heeft donderdagavond in de omgeving van het Monnikenbos in Zoetermeer een man aangehouden die spullen bij zich had die hij zou kunnen gebruiken voor het plegen van diefstal. Hij is vervolgens van de straat geplukt en meegenomen naar het politiebureau.

3 juni