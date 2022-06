Dit gat in de dijk bij Stompwijk houdt Zoetermeer en Groene Hart droog bij hevige wolkbreuken

Om te zien hoe en of hoe de nieuwe piekberging in de Nieuwe Driemanspolder werkt voordat het water écht bijna over de dijken klotst, opende het Hoogheemraadschap van Rijnland maandagmiddag voor één keer de nieuwe stuw aan de oostkant van het dorp Stompwijk. Na een toespraak is het even wachten tot iemand in het hoofdkantoor in Leiden op de knop drukt. Het is een test, dus de polder wordt maar deels gevuld.