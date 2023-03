Dit zijn de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in Zoetermeer

met video Man (35) uit Monster overleden bij ernstig ongeluk op de Monsterse­weg in Poeldijk

Bij een ernstig ongeluk op de drukke Monsterseweg (N211) in Poeldijk is woensdagochtend een 35-jarige man uit Monster om het leven gekomen. Een ander slachtoffer, een 18-jarige man uit Maassluis, raakte zwaargewond en is met diverse botbreuken met spoed naar een ziekenhuis gebracht.