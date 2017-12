Dna-sporen gevonden in zaak dubbele liquidatie

Vader en zoon Van Doorn werden in april dit jaar voor een sportschool in Zoetermeer koelbloedig om het leven gebracht. Ze werden opgewacht door een schutter en toen ze hun stationwagen hadden geparkeerd, schoot hij ze in hun auto dood. Verdachten konden ontkomen met een vluchtauto.



Op een broek in de vluchtauto, die in Rotterdam is teruggevonden, is dna aangetroffen. Dat dna kan mogelijk van de schutter zijn. Ook is het vermoedelijke moordwapen gevonden. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.



Verdachten

De politie heeft tijdens het onderzoek drie mensen als verdachten kunnen aanhouden. Twee van hen werden al eerder vrijgelaten, en vandaag wordt ook de derde verdachte uit Amsterdam vrijgelaten wegens te weinig bewijs. Aanstaande vrijdag zou tegen hem een pro forma-zaak starten, maar de dagvaarding is door het OM ingetrokken.