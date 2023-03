Doe de restaurantwandelroute in het Dorp en eet op vier locaties een gang

Persbureau woest om gebruik van beelden in VVD-campagne: ‘Niet betaald, geen toestem­ming gegeven’

Calamiteitensite Regio15 is laaiend omdat hun beelden zonder toestemming zijn gebruikt in campagnevideo’s van de VVD. Het bedrijf heeft een advocaat aan het werk gezet en eist een schadevergoeding. ,,Het is bij de konijnen af.”