Doodgeschoten man is 18-jarige Zoetermeerder

De man die gisteren op de stoep van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer is neergelegd en in datzelfde ziekenhuis is overleden , blijkt een 18-jarige Zoetermeerder te zijn. Hij is leerling van MBORijnland. Volgens het OM is hij overleden door een schotwond.

Het OM onderzoekt of deze jongen met een handlanger eerder die ochtend in de Breestraat in Delft zwaaide met een pistool.

In de Delftse straat stopte gisterochtend rond 05.00 uur een scooter met daarop twee mensen. Eén van hen stapte af en richtte vermoedelijk een vuurwapen op coffeeshop The Game, die al vaker is beschoten.

Een agent, die daar toevallig in een onherkenbare politieauto surveilleerde, besloot in te grijpen en schoot op de verdachten. Het is niet duidelijk of zij werden geraakt.

Het duo vluchtte op een scooter. Later werd er een scooter in het water Rijn-Schiekanaal aan de Oostsingel gevonden.



Iets later werd de 18-jarige op de stoep van het LangeLand Ziekenhuis neergelegd. Hij werd gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

School

Het zou om de 18-jarige Wessel uit Zoetermeer gaan. Het bericht dat de blonde student is overleden heeft veel losgemaakt bij personeel en leerlingen van MBORijnland. Zijn vrienden hoefden vandaag niet naar school om ze tijd te geven hun verdriet te verwerken.

De klassenleraar vertelde vanochtend het nieuws aan zijn klas. Op sociale media ging op dat moment al het bericht rond dat Zoetermeerder Wessel de jongen is die bij de schietpartij in Delft was betrokken.

Identiteit

Sommige leerlingen van de school bleken tijdens de pauze nog niet op de hoogte van zijn identiteit. Anderen willen niks kwijt uit respect voor familie en vrienden. Een enkeling wil zijn herinneringen wel delen. ,,Ik kende hem van het het introductiekamp voor eerstejaars waar hij de trainer assisteerde. Een aardige gozer, we konden goed over voetbal praten.''



Een lieve, aardige jongen beschrijft een schoolgenoot hem buiten het hek van de school. ,,Hij had alleen niet heel lieve vrienden. Als hij alleen was groette ik hem maar als hij met zijn vrienden was hield ik liever afstand.''

