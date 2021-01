Door hun mooie uitzicht willen Ria en Jos nooit meer weg: ‘Voor bliksem kom ik 's nachts mijn bed uit’

Een meevaller?

Jos: ,,Inderdaad. Vijftien jaar geleden verhuisden we van een vrijstaand huis naar een flat omdat ik stopte met mijn winkel. Ik had mijn twijfels, maar nu wil ik niet meer weg. Het is hier fantastisch. Met een balkon op het zuidwesten hebben we veel zon en een mooi uitzicht. Voor bliksem kom ik 's nachts mijn bed zelfs uit."