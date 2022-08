Drie verdachten langer vast voor mishandeling waarbij boa’s ernstig gewond raakten

De mishandeling zou vrijdagnacht hebben plaatsgevonden in de wijk Seghwaert in Zoetermeer. Daarbij raakten zeven boa’s gewond, meldde de gemeente eerder. Kort na het incident werden vier verdachten aangehouden. Eén van hen is inmiddels weer vrij en moet later voor de rechter komen wegens belediging, aldus het OM.

Wapenstok

Politietaak

,,Het is een gevoelige snaar, maar ik vraag me af of het verstandig is handhavers nachtdiensten te laten draaien en voertuigen te laten controleren.” Het is namelijk een politietaak, zegt hij. ,,Als agent heb je communicatie- en geweldsmiddelen die net wat beter zijn dan die van de boa’s. Als ik als politieagent in de avond bijvoorbeeld de bestuurder van een auto aanspreek, heb ik over het algemeen het kenteken al nagetrokken en weet ik of de tenaamgestelde een lang strafblad heeft. Dan kan ik mijn handelen daar op aanpassen.”